المدينة المنورة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم (بنات) بمنطقة المدينة المنورة أمس تنفيذ 23 برنامجاً تدريبياً تقام على مدى خمسة أيام، ضمن الأسبوع الثالث من خطة التدريب المتزامن "عن بعد".وتهدف خطة التدريب الإلكتروني التي تنظمها إدارة التدريب والابتعاث إلى توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات شاغلات الوظائف التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الميداني التعليمي, وتستهدف قائدات المدارس والمعلمات والإداريات ومشرفات النشاط, وتستمر حتى الـ 29 من شعبان الحالي.// انتهى //10:44ت م0038