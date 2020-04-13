إسلام آباد 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى ضرورة إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول النامية لمكافحة وباء كورونا.وأخبرت عن تجاوز حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى أكثر من خمسة آلاف حالة وسط مخاوف من تفاقم الإصابات خلال الأسبوعين القادمين.وتطرقت إلى فرض السلطات الباكستانية حظر التجوال في المناطق التي ظهر فيها تفشي سريع للوباء في إقليمي البنجاب والسند.وسلطت الضوء على تقديرات البنك الدولي حول الآثار السلبية للفيروس على الاقتصاد العالمي وتوقعاته بتراجع معدل نمو الناتج القومي الإجمالي لباكستان إلى نسبة 1.3 %.وتحدثت عن تمديد الهند إجراءات العزل لموجهة فيروس كورونا، واستئناف الهيئات الطبية في عموم أرجاء الصين خدماتها بشكل طبيعي وفتح المدارس في العاصمة بكين بعد تراجع انتشار الفيروس.// انتهى //12:01ت م0045