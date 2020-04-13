تونس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن مصادقه رئيس الجمهورية قيس سعيّد على القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة باصدار مراسيم بغرض مواجهة جائحة فيروس كورونا.وأوردت في موضوع متصل، تصريحات لوزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، قال فيها إنه إن لم يتم فرض حضر صحي شامل لكانت البلاد في وضع أسوء، داعيًا إلى مواصلة التقيد بالحجر الصحي في انتظار بحث آليات جديدة، كما أشارت إلى تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس عتبة الـ 700 مصابًا إلى جانب تسجيل 23 وفاة جراء الفيروس.وتحدثت صحف الاثنين في الشأن المغاربي، عن تواصل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ليبلغ العدد 25 إصابةً، في وقت يتواصل فيه القتال بين طرفي النزاع في ليبيا ، وتعرض مخازن للأدوية للتدمير بسبب الصراع الدائر.ولفتت الانتباه إلى إعلان مصادر كويتية، عن أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية خلال الأيام القادمة .وتطرقت صحف تونس في الشأن الدولي، إلى إعلان إيطاليا تسجيل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 مارس الماضي.// انتهى //12:09ت م0046