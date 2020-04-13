نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غداً، دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بعنوان "الضغوطات نبض الحياة".وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الضغوط من خلال تزويدهم بأهم التقنيات لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان، والتعامل معها لحياة أفضل وأكثر استقراراً.وتتناول الدورة التعرّف على الضغوطات، وضغط البيئة والمحيط الخارجي، والضغوطات المحيطة بالشخص، إضافةً إلى مؤشرات الضغط وأعراضه الجسدية والذهنية، والأعراض السلوكية والانفعالية والعاطفية، ومستويات إدارة الضغط.ودعت الجامعة الراغبين بالتسجيل في الدورة الدخول عبر الرابط: training.nu.edu.sa.// انتهى //12:22ت م0049