بيروت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واسطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ، وكالات الأمم المتحدة الإسراع بتقديم مساعدات إغاثية وطبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ودعمهم لمواجهة خطر فيروس كورونا.كما دعت اللجان الشعبية في بيان اليوم ، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى تفعيل خطة الطواريء والمسارعة بصرف مساعدات نقدية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.ووصفت اللجان أوضاع مخيمات اللاجئين في لبنان بأنها مزرية من كل النواحي الخدماتية والطبية والصحية والبيئية والإغاثية، وازدادت سوءا في ظل جائحة كورونا ، مطالبة وكالة الأونروا القيام بدورها والمسارعة بتجهيز غرف حجر صحي داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية كافة، وتفعيل خطة الطوارئ وصرف مساعدات نقدية عاجلة للاجئين الفلسطينيين بأسرع وقت ممكن.// انتهى //12:27ت م0052