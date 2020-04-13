الجزائر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستنكار الناطق باسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد تحريف تصريحات أدلى بها حول الحراك الشعبي السلمي، مؤكدًا أن تصريحاته حرفت عن سياقها من طرف "أطراف مشبوهة مرتبطة بدوائر أجنبية معروفة".وأشارت إلى تحذيرات وزير الاتصال عمار بلحيمر لوسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي شكل من أشكال التمويل سواءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عادًا ذلك خروجًا عن القانون وتعرض أمن واستقرار البلاد للخطر.وتطرقت إلى مستجدات وباء فيروس كورونا في الجزائر، مخبرةً عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 293 شخصًا والإصابات إلى 1914 حالةً مع تعافي قرابة 600 شخص آخرين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.// انتهى //12:52ت م0056