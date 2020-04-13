بيروت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق منذ ليل أمس فوق بيروت، والضاحية الجنوبية للعاصمة، وفي شكل متواصل وعلى علو متوسط.// انتهى //12:54ت م0057