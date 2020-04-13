سياسي / الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق في أجواء بيروت بشكل مكثف
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
بيروت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واس
واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق منذ ليل أمس فوق بيروت، والضاحية الجنوبية للعاصمة، وفي شكل متواصل وعلى علو متوسط.
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12:54ت م
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