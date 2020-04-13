الكويت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر25 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4677 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 في المئة.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 3ر180 مليون سهم عبر 7744 صفقة بقيمة نقدية بلغت 14ر45 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر8 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3989 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر43 مليون سهم عبر 1380 صفقة بقيمة نقدية بلغت 2ر2 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 19ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5027 نقطة بنسبة صعود بلغت 87ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر136 مليون سهم عبر 6364 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر42 مليون دينار.في غضون ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 44ر3916 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30ر28 مليون سهم عبر 1134 صفقة بقيمة نقدية 6ر1 مليون دينار.// انتهى //13:39ت م0081