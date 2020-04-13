مسقط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 3542.37 نقطة مرتفعًا 50.87 نقطة وبنسبة 1.457 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3491.50 نقطة.وبلغت قيمة التداول 1.865.040 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 71.46 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 1.870.713 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.448 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.27 مليار ريال عماني.// انتهى //13:40ت م0082