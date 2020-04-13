عام / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 1.457 %
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
مسقط 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 3542.37 نقطة مرتفعًا 50.87 نقطة وبنسبة 1.457 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3491.50 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 1.865.040 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 71.46 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 1.870.713 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.448 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.27 مليار ريال عماني.
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13:40ت م
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