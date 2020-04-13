الطائف 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسوزعت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب (صندوق الطالب)، وعمادة التعليم الإلكتروني، أكثر من 500 جهاز لوحي، إضافة إلى شرائح بيانات، لمن هم في حاجتها من الطلاب، لتمكينهم من متابعة سير دروسهم عن بعد، في ظل الظروف الحالية.وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي، أن هذه المبادرة جاءت بعد تطبيق الجامعة نظام الدراسة عن بعد في جميع شعبها الدراسية، والتماسها حاجة بعض الطلبة الذين لا تساعدهم ظروفهم في امتلاك أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة، للحصول على وسائل تواصل واتصال عبر الإنترنت.وبيّن أن المبادرة هدفت إلى ضمان عدم انقطاع هؤلاء الطلبة، وضمان مواكبتهم العملية التعليمية, إلى جانب بقية زملائهم الآخرين، وذلك استمراراً لجهود جامعة الطائف في تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد في ظل الظروف الحالية.وكانت جامعة الطائف قد فعّلت الخطة الأكاديمية العاجلة للتحول إلى منصات التعلم الرقمي والفصول الافتراضية، التي شهدت تحويل 12686 شعبة دراسية إلى نظام الفصول الافتراضية.وشملت الخطة الأكاديمية العاجلة محاور عدة، أبرزها تحويل جميع المقررات إلى فصول افتراضية، وتحويل الاختبارات إلى تقويم مستمر مبني على المهمات الحقيقية والفحوصات الإلكترونية السريعة.// انتهى //13:41ت م0083