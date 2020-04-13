الدمام 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسعززت أمانة المنطقة الشرقية أعمال السلامة المرورية في الطرق الرئيسة والشوارع العامة بمحافظة الخبر بهدف تفعيل التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية من خلال إنشاء 5 معابر جديدة للمشاة في المحافظة .وأوضحت الأمانة أنها تعمل على رفع كفاءة السلامة المرورية بالخبر، وإيجاد بيئة آمنة لمرتادي الطرق من خلال تطبيق أفضل المعايير المستخدمة في مجال السلامة المرورية، حيث باتت طرق مدينة الخبر تتمتع بممرات آمنة للمشاة.وتوزعت المعابر الخمسة على كل من طريق الملك سلمان, وشارع مكة بحي العقربية ، وشارع أبو جعفر القرطبي بحي الجسر ، ومعبر مشاة جوار ممشى حي البحيرة ، ومعبر مشاة بحي قرطبة، إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية ، والإشارات التحذيرية على رؤوس الجزر والتقاطعات بمواقع مختلفة .وأبانت الأمانة أنه بلغ إجمالي ما نفذته من المعابر بالخبر ما يزيد عن 55 معبراً للمشاة في عدد من الشوارع و في محيط المدارس لتأمين الأمن والسلامة المرورية ، وتوفير ببيئة آمنة وإمكانات متقدمة تساعد على حماية الطلاب والمارة من أخطار الشوارع، بالإضافة الى وضع سياج فاصل في الجزر الوسطى لمنع الطلاب و المارة من العبور إلا من خلال معابر المشاة المتاحة فقط لسلامتهم ، فيما تم تركيب أكثر من 190 لوحة إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس أو معابر للمشاة .وتواصل الأمانة تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق من خلال دراسة السلامة المرورية على شوارع الخبر وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لرفع كفاءة السلامة المرورية فيها وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق .// انتهى //13:59ت م0085