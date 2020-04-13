الباحة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأطلق معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس، مبادرة "استشارات" لتقديم الاستشارات الطبية والعلمية في عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بالجامعة، وذلك لتقديم الخدمة الاستشارية لكل من يحتاجها سواءً من منسوبي الجامعة أو المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال زيارة بوابة الجامعة الإلكترونية, وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد معاليه أن هذه المبادرة تأتي إيماناً من جامعة الباحة بالدور الوطني والاجتماعي الملقى على عاتق منسوبيها وفي إطار إسهام الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة الوطنية في هذا المجال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم استشارات طبية متخصصة للمرضى في عدة مجالات طبية متنوعة عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، وذلك للإسهام في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.من جهته أوضح عميد كلية الطب الدكتور علي بن هندي الغامدي، أن المبادرة يشارك بها أكثر من 30 طبيبا استشاريا وتهدف إلى فتح قنوات يتواصل فيها المرضى مع الأطباء الاستشاريين في تخصصات متعددة للإجابة على استفساراتهم ويتناوب في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب، مؤكداً أن هذه الخدمة تكاملية عبر موقع جامعة، ويمكن التواصل مع وزارة الصحة على الرقم الهاتفي 937 في حالة وجود أي طارئ طبي.// انتهى //14:04ت م0089