المجمعة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالمجمعة مطلع شهر إبريل الحالي مبلغ 688,479 ريالاً في الحسابات البنكية لـ 530 أسرة مستفيدة من خلال 10 برامج و 3 مبادرات.وأوضحت الجمعية أن البرامج والمبادرات شملت ؛ برنامج أموال الزكاة حيث بلغ عدد المستفيدين 530 أسرة، بإجمالي مبالغ مصروفة وصلت إلى 184,500 ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج البطاقة التموينية 409 أسر بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت 134.503 ريالات ، أما مبادرة "البطاقة التموينية الإضافية" فقد وصل عدد المستفيدين 409 أسر، بإجمالي مبالغ بلغت 134,503 ريالات، ومبادرة "دعم الأسر المنتجة" حيث بلغ عدد المستفيدات 28 سيدة، بإجمالي مبالغ مصروفة 65,000 ريال.كما شملت البرامج ؛ برنامج تفريج كربة "مسار المساهمة في إيجار المنازل" وبلغ عدد مستفيديه 10 أسر والمبلغ الذي صرف لهم 21,500 ريال، وبرنامج تفريج كربة "مسار الأجهزة الكهربائية المنزلية" وبلغ عدد الأسر المستفيدة 16 أسرة، بمبلغ إجمالي بلغ 60,000 ريال، وبرنامج تفريج كربة "مسار المساعدات الطارئة والمقطوعة" وبلغ عدد مستفيديه 8 أسر، بمبلغ 14,000 ريال، وبرنامج تفريج كربة "مسار الإعانة العاجلة" وبلغ عدد الأسر المستفيدة 8 أسر، حصلوا على مبلغ 8,000 ريال، وبرنامج تفريج كربة "مسار رعاية أسر السجناء" وعدد المستفيدين أسرة واحدة، بمبلغ 3,000 ريال، وبرنامج إعانة الزواج لمستفيد واحد حصل على مبلغ عشرة آلاف ريال، وبرنامج تفريج كربة "مسار كفالة رضيع" لـ 3 مستفدين حصل كل منهم على 900 ريال، وبرنامج تفريج كربه "مسار المساهمة في سداد فواتير الكهرباء" لأسرة واحدة، بمبلغ 673 ريال.وتقدم مدير عام الجمعية عبدالمحسن بن عثمان العولة بالشكر والثناء لكافة الداعمين من مؤسسات وشركات وأفراد، سائلًا الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر وأن يخلف عليهم خيراً في مالهم وأهلهم وذرياتهم، منوهاً بحصول الجمعية على نسبة %94.69 في تقييم معايير الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح ضمن مبادرة مكين لحوكمة الجمعيات الأهلية على مستوى المملكة لعام 2019م.// انتهى //14:27ت م0092