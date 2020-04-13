جازان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، المواطن يحي بن محمد أحمد نقى وذلك عقب تمكنه من إنقاذ ثلاثة أشخاص من سيارتهم المشتعلة بالنيران بعد تعرضها لحادث مروري بإحدى الطرق الفرعية بقرية الحرجة التابعة لمحافظة ضمد.ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان بالموقف البطولي الذي قام به المواطن ، وتفانيه في إنقاذ حياة الأشخاص الثلاثة بعد اندلاع النيران في سيارتهم إثر تعرضهم لحادث مروري أدى لاشتعالها ، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن العزيز.من جانبه أعرب المواطن "نقى", عن اعتزازه بتكريم سمو نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة - أيدها الله- لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي.// انتهى //15:01ت م0097