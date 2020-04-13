الدمام 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واساستكملت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الصيانة الشاملة في بعض الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية بمحافظة الخفجي، ضمن مشروع صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية والتسمية، وذلك في إطار استمرارها في رفع مستوى أداء الطرق في أحياء المحافظة ورفع كفاءتها وتحقيق رضا مستخدميها.وتضمنت أعمال الصيانة إغلاق الحفر بالشوارع وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار، وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسة بالمحافظة وأعمال دهان الأرصفة والمطبات الإسفلتية التي شملت طريق الملك عبدالله وطريق الملك سعود وطريق الأمير نايف، مؤكدةً سعيها من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مدن المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، التي تُعد من أولوياتها، داعيةً المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز 940.// انتهى //15:04ت م0099