الأحساء 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسنفّذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة الأحساء ، جولات رقابية على منافذ البيع للتأكد من توفر المخزون الغذائي ومراقبة استقرار الأسعار ومتابعة البلاغات شملت محلات التموين والمخابز واللحوم والدواجن والبيض والخضار والفواكه والصيدليات إضافة لمحطات الوقود.‏وأكّد مدير فرع وزارة التجارة بالأحساء سعود بن مهنا الخالدي، استمرار الجولات التفتيشية لمراقبة وفرة السلع وسلاسل الإمداد، وضمان عدم التلاعب بالأسعار، ورصد المخالفين وتطبيق الغرامات على المتجاوزين، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية باشرت خلال هذه الجولات أكثر من 1211 بلاغاً وردت من خلال مركز الاتصال 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، فيما نفذت 5508 زيارات تفتيشية على المحلات التجارية خلال الفترة من 6 رجب إلى 6 شعبان الجاري أسفرت عن تحرير 121 مخالفة.// انتهى//15:06ت م0100