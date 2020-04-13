عمان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وراجع العيادات أمس 220 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادة الطب العام 50 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 24 شخصا من مرضى الضغط والربو والسكري، كما استقبلت عيادة الأطفال 45 مريضا من الأطفال وتمت معاينتهم وصرفت الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 19 مريضا، وراجع 6 مرضى عيادة الأسنان.كما تم استقبال 51 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن و فحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل 29 تحليلا ل 11 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 6 صورة شعاعية لثلاثة مرضى واستقبال 3 مرضى في عيادة إنقاذ الطفل، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 164 وصفة طبية.// انتهى //15:07ت م0104