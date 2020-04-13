الدمام 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسضبطت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة وشرطة المنطقة الشرقية أثناء جولات الأمانة التفتيشية على المستودعات في مدينة الدمام مستودعاً يقوم بتعبئة المنظفات والمطهرات بطريقة مخالفة ، إضافة الى ضبط أختام وملصقات لعلامات تجارية وتواريخ مزورة تستخدمها العمالة في تظليل المستهلك.وأوضحت الأمانة أنه جرى مصادرة 1200 علبة من المنظفات كانت جاهزة للتوزيع، إضافة إلى ٥٠ كرتون كمامات و 130 كرتون من القفازات، موضحة أنه لم يتم رصد أي عمالة وقت ضبط المستودع المخالف للتخزين ، وجرى إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية والتحفظ عليها.وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية الميدانية مستمرة، وسيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال مثل هذه الجولات الرقابية.// انتهى //15:08ت م0105