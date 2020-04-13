الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستواصل صحة منطقة الرياض صرف الدواء للمستفيدين من خدماتها "عن بعد" ، وبدون الحضور للمرفق الصحي ، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري , في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid19.وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المرافق الصحية التابعة لـ"صحة الرياض" ، و اختصار الجهد والوقت على المريض.وأبان أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المريض في المتابعة, مشيراً إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال فترة وجيزة.وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.وبين أنه جرى تخصيص لكل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله, مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى, واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.// انتهى //15:16ت م0107