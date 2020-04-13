عرعر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسشهدت منطقة الحدود الشمالية التزام المواطنين والمقيمين خلال ساعات منع التجول، وذلك امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين النابع من حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ورصدت "واس" انتشار رجال الأمن بالمنطقة خلال فترة منع التجول، ونقاط التفتيش التي أقيمت في عدد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر.// انتهى //17:13ت م0134