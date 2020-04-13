الخرطوم 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسوقعت وزارة المالية السودانية في الخرطوم اليوم اتفاقا مع برنامج الغذاء العالمي لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح لصالح حكومة السودان.وقع الاتفاق عن السودان وزير المالية الدكتور إبراهيم أحمد البدوي ، فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي مدير مكتب البرنامج بالسودان الدكتور حميد نورو.وأوضح مدير مكتب البرنامج بالسودان عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ضمان استمرار إمداد حكومة السودان بالقمح حتى يتمكن الناس من شراء الخبز من مخابزهم المحلية.وأبان أن الاتفاقية تمكّن البنك المركزى السوداني من الاحتفاظ بأكثر من 50 مليون دولار كعملة صعبة وتثبّت سعر الصرف.وأكد حميد أنه بموجب الاتفاقية يمكن لبرنام الغذاء العالمي تطبيق خبراته العالمية بطرق جديدة ومبتكرة لدعم الحكومة واستقرار الاقتصاد وضمان حصول شعب السودان على الغذاء.// انتهى //17:16ت م0139