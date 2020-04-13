كوالالمبور 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت ماليزيا اليوم 143 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4817 حالة.وأوضحت السلطات الصحية في ماليزيا أنها سجلت وفاة جديدة، وهي من المخالطين المقربين لأحد المشاركين في تجمع تسبب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77 حالة.// انتهى //17:23ت م0141