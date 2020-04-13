الخرطوم 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان بتوريد وتركيب أجهزة كمبيوتر محمولة ومنشأتين للتداول عن بُعد لضمان استمرار المكاتب الحكومية السودانية الرئيسية في العمل مع مراقبة المسافات البعيدة.وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” في بيان له اليوم أنه يمكن الآن للمكاتب والموظفين الاتصال عن بُعد، واستضافة اجتماعات افتراضية متعددة في وقت واحد لتقليل الاتصال وازدحام المكاتب، وذلك في إطار خطط مواجهة انتشار فيروس “كورونا”.وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان سيلفا راماشاندران: “نحن نبحث بشكل عاجل عن كيفية مساعدة الآخرين، فالحكومة والمكاتب على مستوى الدولة تدعم وزارة الصحة وغيرها بمساعدة قصيرة وطويلة المدى لمواجهة فيروس كورونا”.وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان أنه اتخذ إجراءات سريعة للاستجابة للفيروس، تشمل دعم حكومة السودان في التأهب ومعالجة أي آثار اقتصادية واجتماعية محتملة طويلة الأجل.// انتهى //17:28ت م0142