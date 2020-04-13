الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2019م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، ووفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ووفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة في الربع الرابع 2019، بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 5.7% محققاً انخفاضاً بلغ -0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2018، من ناحية أخرى بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 58.8%. محققاً ارتفاعاً بمقدار2.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع 2018، ويرجع الانخفاض في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين في المسح.وفيما يتعلق بمؤشرات القوى العاملة "السعودية" للربع الرابع 2019 مقارنة بالربع السابق من نفس العام، انخفض معدل البطالة من 12.9% في الربع الثاني 2018 إلى 12.0% في الربع الثالث 2019 واستقر عند هذا المستوى في الربع الرابع 2019، حيث بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 4.9%، بانخفاض قدره -0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، وظل معدل البطالة بين السعوديات دون تغيير عند 30.8%.وكشفت نتائج النشرة، أن 64.1% من السعوديين العاطلين عن العمل هم من الفئة العمرية (20 ـ 29)، وحوالي نصف السعوديين العاطلين عن العمل (56.4%) حاصلين على درجة البكالوريوس، كما أن 27.7% من السعوديين العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى، لديهم تخصصات في العلوم الإنسانية, و 84.5% من السعوديين الذكور و97.9% من السعوديات العاطلين عن العمل لم يسبق لهم العمل من قبل.وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 46.7% في الربع الرابع 2019 بارتفاع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، كما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.6% في الربع الرابع 2019 محققاً انخفاضاً قدره -0.4 مقارنة بالربع السابق، ويرجع السبب في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين إلى ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 2.8 التي بلغت 26.0% في الربع الرابع من عام 2019.وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين للبيانات وذلك من خلال تنفيذ مسح ميداني أُسري تجرية الهيئة العامة للإحصاء يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15) سنة فأكثر والمستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان النشِطين وغير النشِطين اقتصادياً (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها، بالإضافة لمصدر البيانات الثاني والمتمثل بالبيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث تقوم كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، بتزويد الهيئة بالبيانات المسجلة لديهم عن طريق الربط الإلكتروني بشكل دوري بوصف هذه الجهات مصدراً رئيسياً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:31ت م0145