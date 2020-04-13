‎الدمام 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واس‎ وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اللجان المشكلة في مدينة الدمام ومحافظات المنطقة كافة عملها في متابعة توفر الإجراءات الاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة ، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتواصل اللجان المشكلة من أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة الشرقية، وممثلين عن إدارة التعليم، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على المدارس المهيأة لأغراض الإيواء، لتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة وعيهم بالأساليب الصحيحة للتعامل مع انتقال الفايروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع.ويأتي ذلك ضمن خطوات إمارة المنطقة الشرقية في دعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعزيز الخطوات الوقائية التي تسهم في خفض نسب المخالطة، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة، داعيةً مسؤولي الشركات والمؤسسات للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة لهذا الأمر، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض للفايروس على أحد منسوبيها.// انتهى //17:33ت م0147