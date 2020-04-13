عرعر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي , الاجتماع الخامس للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا ، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي ، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة.وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالأمر الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر ، نظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول .وأكد سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تدل على حرص هذه القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمقيمين خصوصاً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على المستوى العالمي ، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم.و تابع سموه صحة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) البالغ عددهم " 9 " حالات نشطة في مدينة عرعر الذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بالمنطقة، كما تابع حالة المخالطين لهم والإجراءات الاحترازية المتبعة في حجرهم والتأكد من سلامتهم.وأكد سموه أهمية تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي ، مهيبا سموه بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وأمانة المنطقة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع .وبحث الاجتماع آخر المستجدات التي ترصدها اللجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا على الواقع ومرئياتها في التعاطي معها بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، كما ناقش الاجتماع مدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //17:34ت م0148