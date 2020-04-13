المدينة المنورة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية العوالي وبلدية قباء من أعمال التنظيف والتعقيم للأحياء التي يمنع الدخول والخروج منها بالمدينة النورة, وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لتعزيز الصحة العامة, وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض, وتشمل الإجراءات المتّخذة نظافة وتعقيم الأرصفة والساحات في جميع الأحياء المغلقة كما تنفّذ حملات تفتيشية في الأسواق التجارية ومحال الأغذية ومختلف المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.// انتهى //18:09ت م0160