الطائف 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسإنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإطلاق مبادرة "براً بمكة"، لمساعدة الأسر المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا، وقف ميدانياً اليوم محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي على أعمال اللجنة المشكلة لرصد الأسر المحتاجة والحالات التي تستحق المساعدة بمحافظة تربة ومختلف المراكز التابعة لها.وقامت اللجنة اليوم بتوزيع ما يقارب ٣٠٠ سله غذائية على الأسر وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بأمر منع التجوّل والأشخاص ذوي الإعاقة.وقدم محافظ تربة الشكر والتقدير لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه على دعمهما الدائم وتحفيزهما لرجال الأعمال للمساهمة في مبادرة "براً بمكة"، إضافة لحرصهم المستمر على تمكين الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وتذليل جميع الصعوبات التي تواجها لتؤدي رسالتها المجتمعية على ارقى المستويات.// انتهى //18:19ت م0161