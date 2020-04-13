داكار 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020 واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 291 شخصًا.وكانت السنغال قد أعلنت في وقت سابق اتخاذها جملة من الإجراءات الوقائية لمواجهة استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد، من بينها حضر جميع الأحداث العامة على الصعيد الوطني بأكمله وتعزيز وتنظيم الضوابط الصحية على الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.// انتهى //18:35ت م0163