واشنطن 20 شعبان 441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واسأكدت الولايات المتحدة اليوم أنها تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة جائحة COVID-19 ، والتخفيف من حدة الضائقة الاقتصادية الحالية في البلاد ، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.وقال بيان لوزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو :"إن الولايات المتحدة ترحب بتوصل الزعماء السياسيين إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، وتأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق أولاً وتفي باحتياجات الشعب العراقي"، مؤكداً دعم بلاده لحق الشعب العراقي للحصول على إصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة للوصول إلى عراق ذي سيادة ومزدهر .// انتهى //18:38ت م0164