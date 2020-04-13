الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم, اجتماعها الرابع والخمسين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي أشار فيه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى كلمة معالي وزير الصحة حول الأوضاع الحالية لمستجدات لفيروس كورونا, والتي أشار فيها إلى أمور هامة تمثلت في عدم وجود علاجات وأدوية موجهة إلى هذا الفيروس حتى الآن وعدم وجود لقاحات معتمدة للتعامل معه، مبيناً في هذا الصدد أنه من المهم التقيد بالتعليمات والاستماع لآخر التطورات والاستفادة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية القوية التي قامت بها المملكة لتجاوز هذه الجائحة بإذن الله.ولفت متحدث الصحة النظر إلى أن هناك مواقع خطرة جداً يتطلب فيها مضاعفة الجهود بشكل أكبر من الجميع، وضرورة الحرص على التقيد بالتعليمات الوقائية وخاصة في مناطق الاختلاط والازدحام السكاني أو المكان الذي يكون فيه سكن للعمالة لكونها مناطق تكثر فيها الحالات، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن الأماكن الأخرى بمعزل عنها بل على الجميع توخي الحذر دائماً .وأوضح الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1800000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت (438) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (115) آلف حالة.وبيّن أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (472) حالة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض(118)، والمدينة المنورة (113)، ومكة المكرمة (95) حالة وجدة (80)، وتبوك (22) والطائف (8)، وخليص (8)، وعرعر (8)، والهفوف (7)، وخميس مشيط (5)، وبريدة(2)، وحالة واحدة في كل من نجران، والقنفذة، وأحد رفيدة، وسبت العلايا، والخرج، والظهران، مشيراً إلى أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4934) حالة، من بينها (4064) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 59 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (805)حالات، بإضافة (44) حالة تعافٍ جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (65) حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة واحدة لمواطن بلغ من العمر 51 عاماً في مكة المكرمة وواحدة لمواطن يبلغ من العمر 95 عاماً في مدينة القطيف و4 حالات لغير سعوديين 3 في المدينة المنورة وواحدة في جدة تراوح أعمارهم بين 42 و 67 عاماً رحمهم الله جميعاً.وذكّر الدكتور العبدالعالي الجميع بأعراض فيروس كرونا وهي في الغالب أعراض تنفسية أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس، داعياً من تظهر عليه هذه الأعراض إلى القيام بإجراء التقييم الذاتي الموجود على تطبيق موعد.وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.‏// انتهى //18:46ت م0167