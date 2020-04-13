بغداد 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 1378 إصابة مثبتة, بعدما تم تسجيل 26 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على محافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وواسط والديوانية وبابل وميسان.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 78 حالة، فيما تم تسجيل 77 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 717 حالة.// انتهى //18:47ت م0169