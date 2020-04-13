عمّان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، وقوفها إلى جانب العراق في جهوده لمواجهة جميع التحديات، وتكريس أمنه واستقراره .ورحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح، لمصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا له النجاح في مهامه بما يلبي طموحات الشعب العراقي ويحمي مصالح العراق وسيادته ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ومسيرة إعادة البناء.وقال في بيان صحفي، إن تجاوز العراق لكل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ضرورة لاستقرار المنطقة، مؤكدًا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب العراق ومساندته بكل إمكاناتها في مسيرة تثبيت الاستقرار وإعادة البناء وحماية أمن العراق وسيادته ومصالحه.// انتهى //18:51ت م0171