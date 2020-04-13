القصيم 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الفترة من 1_12 إبريل، 1233 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.كما استهدفت جولات "التجارة" في منطقة القصيم تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 120 مخالفة، نحو 9 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وشملت الجولات بريدة ، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، والأسياح، والنبهانية، وعيون الجواء، ورياض الخبراء، والشماسية، وعقلة الصقور، وضرية، والمراكز التابعه لها.وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الإحتياج.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-appأو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.//انتهى//19:23ت م0175