تاروت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسقدمت جمعية تاروت الخيرية، خلال شهر مارس الماضي، مساعداتها لعدد من المستفيدين من خدماتها عبر لجانها المختلفة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير أن هذه المساعدات بلغت 182.889 ريالاً، صرفت لجنة التكافل الاجتماعي منها للمساعدات الغذائية بقيمة 41.025 ريالاً من خلال 246 كوبوناً، فيما تلقت اللجنة 45 خطاباً لطالبي المساعدات العينية والنقدية لشراء وإصلاح أجهزة كهربائية، وإعاشة دائمة، ودفع إيجارات، وسداد ديون، ومساعدات عامة.أما لجنة كافل اليتيم فقد بلغت مصروفاتها النقدية بقيمة 49.800 ريال، وتم صرف عدد من الكوبونات للمساعدات الغذائية بقيمة 14.670 ريال، وأُدرجت عائلة جديدة للجنة، بينما صرفت مبلغ 7300 ريالاً مساعدات للطلبة الجامعيين البالغ عددهم 14 طالباً، لتغطية مصاريف المواصلات والسكن، كما قدمت لجنة تحسين المساكن مساعدات بمبلغ 70.094 ريالاً، أسهمت في بناء منازل لـ 4 عائلات من المستفيدين بمبلغ 53.399 ريالاً، ومساعدة ترميم منزلين لعائلتين واحدة بمبلغ 16.695 ريالاً .يذكر أن الجمعية بدأت في إصدار 344 كوبونا لبرنامج إفطار صائم الذي يغطي احتياج ما يقارب من 500 أسرة من المستفيدين الدائمين، وممن ترهقهم ميزانية شهر رمضان المبارك بقيمة 300 ألف ريال، مقدماً شكره باسم مجلس الإدارة لجميع الداعمين والمحسنين لنشاطات الجمعية ومساعدتها في تقديم خدماتها للفقراء والمحتاجين.// انتهى//19:26ت م0176