بيروت 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 ابريل 2020 م واسعاد طيران الإحتلال الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، حلّق على علو متوسط وما دون، في سماء مختلف مناطق الجنوب اللبناني، وصولاً حتى أجواء البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي، متجاوزاً في بعض مراحل التحليق جدار الصوت متسبباً بحالة من الهلع في نفوس المواطنين.وأوضحت الوكالة أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلق تزامناً في أجواء المتن وكسروان شرق العاصمة بيروت على علو متوسط، في حين كانت ورشة إسرائيلية تعمل على استحداث نقطة مراقبة عسكرية في الجهة الجنوبية لموقع عسكري يشرف على بلدة حولا- قضاء مرجعيون.وكانت ساعات فجر اليوم قد شهدت إطلاق الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من القنابل المضيئة في أحراج بلدة شبعا الحدودية المحرّرة، ولم تُعرف الأسباب.// انتهى //19:33ت م0177