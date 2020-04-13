طرابلس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسأعلن وزير خارجية الصين وانج يي أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا في الوقاية والسيطرة على وباء كورونا.وأكد وزير الخارجية الصيني في خطاب لنظيره الليبي محمد سياله وقوف بلاده مع ليبيا نظرًا للتحديات الخطيرة في أعمال الوقاية والسيطرة على الوباء الذي ينتشر بسرعة في عدة دول, معربًا عن تطلع الصين لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا .// انتهى //19:56ت م0179