أكرا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في غانا اليوم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى ارتفاع يومي للإصابات بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 566 إصابة بفيروس كورونا.وأفاد بيان صادر عن السلطات الصحية الغانية أن الفيروس ظهر في 10 مناطق من أصل 16 بالبلاد، وتسبب في وفاة 8 أشخاص.من جهته أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو تعليق النشاط التعليمي في المدارس حتى إشعار آخر، وتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت.وقال في كلمة له:" إن حكومته فرضت حظر تجول في منطقتين اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، مع تمديد منع إقامة الفعاليات الجماعية لأسبوعين إضافيين".// انتهى //20:20ت م0181