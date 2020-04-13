نجران 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسنفذت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران منذ قرار تعليق الدراسة والتحول إلى التعليم الإلكتروني (8220) عملية إلكترونية على النظام الأكاديمي للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري أن العمادة أنجزت (1308) عمليات عبر خدمة تواصل الإلكترونية، كما أنجزت (520) بطاقة صراف آلي، لإرسالها عبر البريد السعودي للطلاب الذين فقدت بطاقاتهم أو انتهت صلاحيتها، بالإضافة إلى إنجاز (1934) معاملة عبر نظام الاتصالات الإداري.وأفاد العمري بأن العمادة حرصت على استقبال جميع الطلبات للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس إلكترونياً عبر الأنظمة التقنية في العمادة حرصاً على مراعاة احتياجات الطلاب وتنفيذاً لمهامها بما يضمن تجنب حدوث أيّ عوائق وتقديم التسهيلات لهم، مشيراً إلى أن الجميع في العمادة يعملون على مدار اليوم لتلبية وإنهاء جميع الطلبات المقدمة لخدمة طلاب وطالبات الجامعة.// انتهى //20:40ت م0185