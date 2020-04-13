عمّان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت دائرة الإحصاءات الأردنية اليوم ارتفاع معدلات التصخم بنسبة 1.88% للربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م.وقال تقرير صادر عن الدائرة الأردنية " إن مجموعة الغذاء والنقل والوقود والإنارة، هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم، وأن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 102.05، مقابل 101.52 لنفس الشهر من العام 2019 م، مسجلاً ارتفاعًا مقداره 0.52%.// انتهى//20:46ت م0187