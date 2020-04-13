الخرطوم 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 حالة إصابة و3 وفيات.وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم في تصريح صحفي اليوم " إن السودان وصل مرحلة الانتشار المجتمعي في الإصابات بفيروس كرونا والتي هي بداية مرحلة الانزلاق في الإصابات بفيروس كورونا".وكان السودان قد أعلن أمس حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن، وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.//انتهى//21:18ت م0191