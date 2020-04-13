واشنطن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي ناقشا أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شددا على ضرورة استمرار التعاون بشأن القضايا الإقليمية الرئيسة.// انتهى //21:29ت م0192