سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإثيوبي لبحث التعاون بين البلدين
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
واشنطن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي ناقشا أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شددا على ضرورة استمرار التعاون بشأن القضايا الإقليمية الرئيسة.
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21:29ت م
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