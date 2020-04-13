القاهرة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل مواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التداعيات المختلفة للأزمة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له أن الوزيرين ناقشا أيضاً آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:30ت م0193