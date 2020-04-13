الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسمددت الهيئة السعودية للمهندسين عضويات المهندسين والفنيين والأخصائيين المنتهية اشتراكاتهم في الهيئة، إلى جانب تمديد صلاحية تراخيص المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب الخدمات المساندة المنتهية تراخيصها.وأوضح أمين عام الهيئة المهندس فرحان الشمري أن الهيئة مددت عضويات المهندسين والفنيين والأخصائيين المنتهية اشتراكاتهم في الهيئة بشكل استثنائي حتى تاريخ الثلاثين من شهر يوليو 2020م، ويشمل القرار جميع العضويات المنتهية بعد اليوم الأول من شهر مارس 2020م.وأضاف الأمين العام أن الهيئة مددت أيضا صلاحية تراخيص المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب الخدمات المساندة المنتهية تراخيصهم في الهيئة بشكل استثنائي حتى تاريخ الثلاثين من شهر يوليو 2020م، ويشمل القرار جميع العضويات المنتهية بعد اليوم الأول من شهر مارس2020م.وأكد المهندس الشمري أن هذا القرار يأتي متماشيا مع إجراءات وجهود الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات كورونا، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وتقديرًا للوضع الذي تمر به المكاتب والشركات الهندسية في المملكة العربية السعودية، مساهمة من الهيئة وتقديراً للوضع الراهن.يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تعتزم اعتماد حزمة من القرارات الجديدة، تماشياً مع الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وبما يدعم سير العمل في الهيئة واستمراريته.// انتهى //21:30ت م0194