نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد19 ومنع انتشاره فقد نفذت جولات للإصحاح البيئي على مجمعات إسكان العمالة التابعة للمؤسسات والشركات والعشوائية بالمنطقة.وقالت صحة نجران : إنها استهدفت منذ انطلاق الجولات أكثر من 180 موقعاً لإسكان العمالة بمدينة نجران، والمحافظات للتأكد من الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في مساكنهم، وإجراء الفحص البصري لأكثر من 2000 عامل للتأكد من عدم وجود أي أعراض للإصابة بالفيروس كورونا كوفيد 19.وأشارت إلى توزيعها المعقمات والكمامات على العمالة، وتعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.وأبانت أنها رصدت عدداً من الملاحظات في المساكن مخالفة للاشتراطات البيئية والسلامة المهنية، تضمنت عدم صلاحيتها وانعدام وجود المطهرات والمعقمات، وسوء التهوية، وغياب تام لتطبيق إجراءات واشتراطات الإبلاغ عن الأمراض المعدية وكثافة عدد العمالة بالغرف.// انتهى //21:45ت م0196