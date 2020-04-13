باريس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 14967 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل 574 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت المديرية العامة للصحة أن فرنسا سجلت 335 وفاة في المستشفيات و239 وفاة في دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية، لافتةً إلى تراجعٍ في عدد الحالات الصحية الحرجة في العناية المركزة، في اليوم الخامس على التوالي، بواقع 24 شخصًا عن يوم أمس.// انتهى //21:45ت م0197