المنامة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية، والجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة على الصعيد العالمي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والمساعي الحثيثة التي تقوم بها لدعم جهود دول العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).// انتهى //22:03ت م0198