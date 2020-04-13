باريس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد إجراءات العزل الصحي العام الحجر المنزلي حتى الـ 11 من شهر مايو القادم، لافتاً إلى أهمية لتحلي بالحس المدني والمسؤولية واحترام القوانين المفروضة لمحاربة تفشي فايروس كورونا المستجد.وأقر الرئيس الفرنسي في خطاب ملتفز اليوم بأن بلاده لم تكن مستعدة بشكل كافٍ في مواجهتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف العديد من الثغرات ونقاط القصور في المواد الأساسية، مؤكداً أنها حققت تقدماً جيداً في الأسابيع الأخيرة، حيث ضاعفت إنتاج الكمامات الطبية، وسيتم إنتاج 10 آلاف جهاز تنفس.// انتهى //22:12ت م0199