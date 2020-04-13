نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسشهدت مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك" التي أطلقتها صحة نجران تفاعلاً كبيراً من خلال التواصل والتسجيل في الموقع المخصص للحملة .وقالت صحة نجران إن عدد المسجلين في الموقع تجاوز 120 متبرعاً سجلوا اعتباراً من يوم أمس الأحد تحت إشراف كادر طبي وتمريضي مؤهل مع تخصيص سيارة إسعاف حديثة مخصصة لسحب الدم .وبينت أنها تنفذ هذه الحملة بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتعزيزاً لثقافة التبرع وتمكين الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات، ولدورها المهم في تأمين مخزون وحدات الدم.// انتهى //22:48ت م0210