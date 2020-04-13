واشنطن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأعلن البنك الدولي أنه يشهد استعدادًا كبيرًا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرًا في العالم حتى يتمكنوا من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا.وقال المدير الإداري للبنك الدولي أكسل فان تروتسينبورغ " إن مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسة ومجموعة السبعة (G7) تدعم إلى حد كبير دعوة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مدفوعات الديون بشكل مؤقت"، مشددًا على أن الجميع يفهم أننا بحاجة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً.// انتهى //22:53ت م0211